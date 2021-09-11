針對高市府加碼推出1000元高雄券，搶攻振興五倍券商機大餅，高雄市議會國民黨團提出不同觀點，藍營今（11）日指出，在疫情可能升溫情況下，鼓勵跨區移動不利抗疫、也不符民眾普發現金的期待，高雄券發行效益值得評估。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍認為，高市府提出1000元高雄券加碼，寧願耗費額外的設計成本、印刷成本跟系統建置，卻不願意將現金給人民，枉費議會花了如此多的時間來提供建言，市府卻一意孤行。

國民黨高市議員邱于軒也說，高雄券看起來立意良好，但還是拿現金最好，而陳其邁的高雄券發行不限戶籍，用意是在吸引外縣市的觀光客來高雄消費，但考量目前疫情狀況尚未明朗，高雄券是否能真正鼓勵民眾前來高雄消費值得商榷。

高雄市議會國民黨團表示，蔡政府連續2年耗費數10億額外成本發放振興券已引發民怨，尤其本次五倍券預算共編列近1207億元，光行政成本就編列約21億元，高市府卻重蹈中央覆轍，甚至在大家擔心中秋、國慶連假會造成疫情再度爆發的情況下鼓勵誇區移動，無異對疫情雪上加霜，奉勸陳其邁擬定政策應更周延，別讓好事最終成為防疫破口。