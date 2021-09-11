因應璨樹颱風來襲，宜蘭縣政府衛生局宣布，溪北、溪南的接種中心及各衛生所，從今（11）日下午暫停施打疫苗，此外，縣內的陽大站、聖博站二處社區篩檢站也同步暫停提供篩檢服務；衛生局也另外提醒，其他疫苗接種合約院所，在縣府宣布停班課前仍將持續提供接種服務；因此有篩檢需求的民眾，可改至各醫院急診室進行篩檢。

宜蘭縣政府表示，考量民眾的安全，從11日下午起，溪北、溪南疫苗接種中心配合防颱整備，除了將棚架做預防性拆除，也同步暫停疫苗施打作業，預計從15日（下星期三）重新恢復預約第八期疫苗的民眾施打服務。

縣府另表示，其他疫苗接種合約院所仍將持續進行施打作業，但如果縣府公告停班停課，則同步取消接種服務，等恢復上班之後，再依原預約時段繼續提供疫苗接種作業，如果民眾因停班而無法依原定時程接受疫苗接種服務，1922預約平台將會保留名額給這些民眾，並併入下一期預約名單，請受到颱風影響疫苗接種的民眾請靜候簡訊通知，不需要過度擔憂。

在社區篩檢站部分，宜蘭縣二處社區篩檢站（陽大站、聖博站）將在9月11日至13日進行防颱及復原整備；此時如果有篩檢需求，可至各醫院急診室接受篩檢，由於施工需求，陽明交大醫院社區篩檢站將於9月14日（下週二）、聖母醫院社區篩檢站將於9月15日（下週三）起恢復作業，篩檢時間為上午8時至12時及下午2時至6時。