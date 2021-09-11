今天在大聯盟場上洋基以3：10輸給大都會，吞下7連敗，好在今天同區紅襪和藍鳥也輸球，所以美聯東區排名不變，洋基還是暫時排在第3，洋基在上個月13連勝後突然狂走下坡，過去10場吞下8敗，今天更是慘敗僅有71勝71敗的大都會，要是不快振作，上個月的努力將化為雲煙。

從這幾場看下來洋基感覺「不想贏」，先發投手平均撐不過4局，今天蒙哥馬利(Jordan Montgomery)投3.1局就狂失7分。而這7連敗當中還傷了主力先發寇爾(Gerrit Cole)，終結者查普曼(Aroldis Chapman)更是頻頻放火，7戰下來洋基平均失了6.6分，只能用一個慘字來形容。

今天洋基先發打線仍有異動，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)並沒出賽，近況極差的賈羅(Joey Gallo)還是被擺在第6棒，他近15場打擊率僅.118，可說是打線最該被罵的一位，不過今天他終於復活，在第3局敲出陽春炮，也是他本季第32轟，幫助洋基一度取得2：0領先。

洋基之後就一路被大都會痛宰，3局下半一口氣狂失5分，對方用保送上壘、高飛犧牲打、和連續安打製造大局，打到洋基花容失色，接著分別在第4、7局失2分，其中林鐸(Francisco Lindor)敲出了一支陽春炮，徹底將分數拉開，洋基一直到9局上才靠瑞佐(Anthony Rizzo)陽春炮討回1分。

而今天洋基還出現多次離譜守備失誤，也是造成失分的大關鍵，首局洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)看著迎面而來的大都會跑者衝向本壘，只要一個簡單觸殺就能讓對手出局，沒想到他竟沒有確實碰到對手，裁判認定為安全上壘。

Gary Sanchez with one of the worst defensive plays you’ll ever see from a catcher. Review overturned the call on the field https://t.co/c0cZ7HJ3I7 — Brandon Wile (@Brandon_N_Wile) September 10 2021

3局厄薛拉(Gio Urshela)丟球向本壘時還上演大暴傳，7局托瑞斯(Gleyber Torres)先踩二壘準備傳向一壘製造雙殺時也投出超高暴傳，讓對方得以再往前推進，所以今天不能把所有責任都怪在投手身上，幾度離譜失誤讓洋基在關鍵時刻失分，加上自己打擊也不爭氣，輸掉這場比賽真的不冤枉。