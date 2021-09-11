侯佩岑擔任全球創意競演秀《百變達人》評審。（八大提供）

潘瑋柏、侯佩岑擔任評審《百變達人》評審，看到達人們的精彩表現後，不僅目瞪口呆，甚至一度感動泛淚。 節目中一位箭術高手登台表演，展現「箭無虛發」的功力，隨後邀請評審上台當「人體障礙物」，達人突然指定潘瑋柏上台，要他將氣球放臉旁，只見潘瑋柏一臉緊張，侯佩岑故作「義氣」表示：「不要吧！他是靠臉吃飯的。」

一番話令現場笑聲不斷。直到最後表演結束，潘瑋柏餘悸猶存說：「真的是滿頭汗...我一直想像一支箭插在我額頭上，這應該是我在螢幕史上，第一次呈現出『史詩級』脆弱的一面。」

首集中，蜘蛛人表演就讓潘瑋柏讚嘆：「像是回到童年5歲，過程中我的嘴巴張超大，看著達人飛來飛去，覺得超敬佩。」侯佩岑也分享在參賽者中，世界人體彩繪大賽冠軍所帶來的「叢林邊緣」表演印象最為深刻，她感動說：「太震撼了！為精湛的表演想哭，謝謝他們用熱情改變世界，喚起大家對物種、環境保護的意識。」

侯佩岑也分享自己對於「達人」的定義：「無論在別人眼中是大事還是小事，只要把那件事做好，而且在過程中，你是快樂的，對我來說這就是達人。」明（12日）起，每周日晚8點將於八大綜合台播出。