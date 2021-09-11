聯詠(3034)下半年大尺寸TV、商用NB等需求不淡，加上產能緊張下，系統、品牌廠多轉向大尺寸或高階析度發展，另外，隨著大陸智慧型手機重新恢復鋪貨下，聯詠下半年OLED會比上半年明顯增長，下半年營運動能不淡，面對晶圓緊張，聯詠持續和供應商協調，積極爭取，並朝向提供整體解決方案的方式予客戶，提升差異化價值。

聯詠8月合併營收達129.15億元，月增3.3%，也比去年同期成長77.3%，更連續8個月刷新單月營收的最高紀錄，累計今年前8月合併營收858.92億元，較去年同期大增73.4%。

聯詠今年TDDI全年因為晶圓供應相當緊缺，故預計TDDI今年的增量有限，以市場需求來說，中小尺寸TV確實有比較疲軟，但大尺寸TV需求仍不錯，主要是因為缺料，所以系統、品牌廠都往大尺寸走。筆電方面，Chroombook需求比較弱，但商用NB跟Monitor需求卻是相當不錯，歐美在疫苗施打恢復上班後，有產品規格提升與更新的需求，未來聯詠會多以整體解決方案的方式提供給客戶，提升面板上差異化的價值。另外，業界也已經有傳聞傳出，聯詠第四季可能再度喊漲，但相關細節仍待聯詠下季法說方能釋出更明確訊息。

聯詠OLED已經回復正常出貨，今年整體出貨量會高於2020年，下半年會比上半年多，第三季OLED出貨量會創新高，第二季受大陸手機需求疲弱，加上印度跟東南亞也有疫情，所以銷售較弱，但第三季廠商都在鋪貨新機，加上大陸品牌廠對OLED接受度快速提升，手機出貨應該可以恢復成長。

面對晶圓緊張，目前看Driver以及28奈米以下的製程，供應仍相當緊張，到今年年底都沒有紓解的跡象，仍然相當緊缺，針對2022年都與供應鏈做了初步的協商，目前明年看起來還是蠻緊的，聯詠也持續跟供應商廠商持續協調，不單單是晶圓，市場還有缺MCU(微控制器)、MOSFET(金氧半場效電晶體)、電源管理、低階CIS，都是用成熟製程，這些產品目前在市場上仍相當缺。

車用市場部分，聯詠現階段需求相當不錯，仍無法完全滿足客戶需求，車載相關Driver需求仍然相當強勁。

聯詠第三季財測，預估營收達378億至388億元、可季增11%至14%，續創單季營收的歷史新高，第三季毛利率將約48%至51%，營業利益率約33%至36%。