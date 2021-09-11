維珍銀河控股(irgin Galactic)周五表示，由於製造的瑕疵，該公司與義大利空軍合作的首個商用太空船研究任務將延後到十月中旬。

該公司還將該名為「Unity 23」任務的延後，歸咎於美國聯邦航空管理局(FAA)一項調查以及尚未解決的問題。

維珍表示，一家第三方供應商提出警告，在測試飛行的準備期間，飛行控制系統中的一個部件可能存在製造缺陷。

維珍表示，不清楚公司的飛行裝置是否存在缺陷，以及是否需要什麼樣的維修工作，目前正與供應商共同進行檢查。

該項飛行任務原訂九月底或十月初舉行，飛行船將裝載3名組員，包括來自於義大利空軍和義國政府的國家研究單位。

美FAA正在調查億萬富翁理Richard Branson在7月登上太空的飛行。而在確定最終報告，或決議相關議題不會影響飛行安全之前，FAA將禁止太空船2號(SpaceShipTwo)的飛行。

英國大亨Richard Branson旗下的維珍銀河一直試圖為一般旅客提供太空之旅；其維珍軌道也致力於新型衛星發射。