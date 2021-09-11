非洲時間10日，肯亞第一家廉價航空業者Jambojet，開始提供飛往剛果東部城市戈馬航班服務，希望藉此能先抓住非洲航空市場商機。
隸屬於國有肯亞航空之下，2014年成立的Jambojet樂觀預估，非洲在未來20年，可望成為全球航空業發展最快速的地區之一，每年大概有5%成長率。而Jambojet將從肯亞首都奈羅比，每周兩班飛往北基伍省首都戈馬，未來還會將班次增至每周4班。
目前，這家肯亞首家廉價航空公司，有6架德哈維蘭加拿大DHC-8 (De Havilland Dash 8-400)飛機，經由奈羅比飛往6個不同目的地，包括肯亞海岸線的熱門度假村。3年前，Jambojet開始擴大經營，將每年載客量都增加1倍左右。不過，2020年新冠病毒卻打亂Jambojet部分布局計畫。
人口數約5千萬的肯亞，除了航空業外，金融業也正積極擴張版圖。像是最大的銀行Equity與KCB集團Group，都把觸角伸向剛果這塊尚未開發的處女地上。
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