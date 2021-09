根據《金融時報》報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office),此舉恐再度招來中國憤怒抗議;民進黨國際事務部主任羅致政表示,我們在做的都是針對非邦交國,不用放大到「正名」,就是讓它更具有代表性。

羅致政指出,本來就是應該努力的方向,因為2019年已把「北美事務協調會」改為「台灣美國事務會」,「所以『台灣』已放在我們對美的機構裡面」。

他說,AIT的T,本來就是「台灣」不是「台北」,從這兩角度,改為台灣也無可厚非,本來就應該做的事。

他指出,就實質意義來說,台灣的代表性當然比台北更大,第二是,放了「經濟文化代表處」,經濟文化本來就是要淡化政治色彩,甚至有點侷限,事實上台美關係不只有經濟文化,所以把經濟文化拿掉,台北改成台灣,他覺得更具有實質更象徵意涵。

至於此舉動是否為台灣與美國斷交,撤掉大使館之後,有「升格」之意?羅致政表示,這不叫升格,目前在做的都是針對非邦交國,會用「台灣」都是在非邦交國,代表性就是要凸顯代表台灣,它不牽涉變更國名,不用放大到「正名」,就是讓它更具有代表性。