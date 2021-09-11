根據《金融時報》報導，拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States，Tecro）名字，加入「台灣」2字，改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），此舉恐再度招來中國憤怒抗議；民進黨國際事務部主任羅致政表示，我們在做的都是針對非邦交國，不用放大到「正名」，就是讓它更具有代表性。

羅致政指出，本來就是應該努力的方向，因為2019年已把「北美事務協調會」改為「台灣美國事務會」，「所以『台灣』已放在我們對美的機構裡面」。

他說，AIT的T，本來就是「台灣」不是「台北」，從這兩角度，改為台灣也無可厚非，本來就應該做的事。

他指出，就實質意義來說，台灣的代表性當然比台北更大，第二是，放了「經濟文化代表處」，經濟文化本來就是要淡化政治色彩，甚至有點侷限，事實上台美關係不只有經濟文化，所以把經濟文化拿掉，台北改成台灣，他覺得更具有實質更象徵意涵。

至於此舉動是否為台灣與美國斷交，撤掉大使館之後，有「升格」之意？羅致政表示，這不叫升格，目前在做的都是針對非邦交國，會用「台灣」都是在非邦交國，代表性就是要凸顯代表台灣，它不牽涉變更國名，不用放大到「正名」，就是讓它更具有代表性。