五倍券即將上路，飯店業陸續出招，台北福華大飯店宣布專屬五倍券的住房專案，內含「雙雙對對」及「一泊三食」兩大超值選擇，每房每晚都只要5000元整，其中「雙雙對對」方案能享有加一元就多一晚、平日入住免費升等及5000元住宿餐飲抵用券等服務，而「一泊三食」方案則可獲得超過1萬元以上的回饋。

除此之外，10月1日起凡持紙本振興五倍券前來台北福華進行餐飲消費，即享平日77折與假日88折專屬優惠，外帶商品及內用服務皆適用。

台北福華表示， 隨振興五倍券上路，2021年9月22日起凡預訂「真心振興」住房專案並選擇「雙雙對對」方案，即享加一元送一晚的服務，可自由選擇入住當日加一間或同間隔日續住，若於星期日至星期四期間入住，再享免費升等至豪華單床房或豪華雙床房型。

若是選擇「一泊三食」方案則會多送蓬萊邨經典台菜任選6道合菜及珍珠坊經典三人合菜各一套，不僅能享受經典的台菜佳餚，還能回味道地的粵菜港點，內用或外帶皆適用，只要預訂以上任一方案，每房每晚售價皆為5000元，不限紙本、電子票券、信用卡綁定或現金付款皆可使用，且再加贈5000元住宿餐飲抵用券。