王姓男子日前上午開車行經環東大道時，不慎自撞護欄，南港派出所員警接獲有一起車輛拋錨案件需協助，到場赫然發現正在換輪胎的王男竟渾身酒氣，經酒測後酒測值達0.50MG／L，警方依公共危險罪將王男移送法辦。

南港派出所員警劉恭福、賴書瑋接獲派案通知環東大道上有車輛拋錨，因適逢上班車潮尖峰時段，為避免回堵延誤民眾上班時間，立即驅車趕赴現場。

王男不慎自撞護欄，造成左側車頭及輪胎毀損。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

環東大道自撞護欄車拋錨 男「輪胎拿反」舉動太詭異 1原因遭逮

員警到場見一輛銀色自小客車左前車輪爆胎拋錨於內側車道，正準備將車輛移置至路肩時，眼尖的員警發現，王男竟試圖換上拿反的備胎，員警起疑上前確認身分時，雖隔著口罩仍聞到王男身上濃厚的酒味。經現場實施酒測，酒測值高達0.50mg／L，當場將王男帶返所偵辦。

王男表示，前一天晚上他喝了約300毫升的高梁酒後即入睡，至隔天早上6時許駕車出門，行駛至環東大道上就因不勝酒力，以致左側車頭撞擊護欄毀損及左前輪爆胎，最後還遭警方移送法辦。

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