今年第14號強烈颱風璨樹逐漸接近臺灣，北市工務局大地工程處提醒住在山區民眾加強防災準備，相關山區活動也暫緩進行，做好防颱準備。

璨樹颱風來勢洶洶，北市大地處長池蘭生表示，大地工程處已完成50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池清疏，以及11項緊急搶災之開口契約已完成發包待命，並更新27處防災地圖，及建置保全住戶清冊。山區施工中工程，已責成施工單位確實執行自主檢查及防災整備。

科長丁煒宏表示，大地處已由專人掌握颱風動態，並已啟動權管地區之巡檢機制，並於颱風來臨於北投、士林、內湖、信義、大安、文山及南港等7個行政區，設置12處山坡地搶災人力及機具待命地點，如有災情，將立即前往搶救。

丁說，再次提醒民眾隨時留意氣象資訊，颱風或大雨特報前，應提早做好防災準備，避免憾事發生，如發佈土石流或老舊聚落黃、紅色警戒，請保全住戶配合市府人員引導疏散至就進的避難處所，確保自身安全。