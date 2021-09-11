台北市長柯文哲11日出席2021台北生技獎頒獎典禮，柯文哲提到目前台灣高齡化、少子化的現象，正是生技產業需求增加的原因，加上現在新冠肺炎的疫情，可能最終會導向流感化，治療新冠肺炎的口服藥物會是下一波市場的重點，也因此生技產業在人類世界的占比會越來越高。

柯文哲說，面對世界趨勢，要思考台北應發展什麼樣的產業，除原本台灣強項的「資訊及通訊科技」外，另外就是選定BioTech（生物技術）。因台北有8家醫學中心，加上亞東跟雙和醫院，雙北就占了台灣一半以上的高階醫療能量，更有超過20家生技相關的大專院校，超過90％的創投公司、85％的金融業也都集中在北市。

柯說，北市的生技廠商家數截至2019年底已達555家，占全國生技企業家數的26％；生技總營收更達2305億元，創造了全國生技產業總營收逾6成的佳績；從事生技產業的就業人數也達3萬8213人，占全國從事生技產業人數比例約43％。

柯強調，生技產業在北市已經達到聚落的效果，而當時北市在發展生技產業時就選定南港，因南港有食藥署、中研院、會展產業，國家生技園區，以及後年正式營運的臺北生技園區，它同時也是全國第1件生醫產業BOT案，將提供生醫新創育成輔導試量產空間，吸引國內外生技業者進駐，再加上南港的社宅、三鐵共構等建設，將高度強化南港生技廊帶效能。

柯最後表示，生技獎舉辦到現在18年，除「技轉合作獎」、「創新技術獎」、「國際躍進獎」外，今年特別增設的「跨域卓越獎」，便是鼓勵生物科技及數位科技跨域整合研發，將ICT與生技產業結合。另外，「2021台北生技獎」4個組別合計報名件數達到137件，為歷年之最，總計頒發600萬元獎勵金。