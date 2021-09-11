前立法院長王金平11日在大天后宮表達沒介入國民黨主席改選，盼新主席能找回黨魂。（程炳璋攝）

台南市中西區祀典大天后宮11日舉辦秋祭大典暨贈匾給台中市萬春宮，前任與現任立法院長王金平、游錫堃都參加祭典，國民黨主席改選25日投票在即，王金平盼新任主席能找回黨魂，感動群眾，讓民眾對國民黨有新期待。

前後任立法院長王金平（右）、游錫堃（左）私下交談換取擔任台灣議事龍頭的經驗。（程炳璋攝）

祀典大天后宮贈匾「神潮徵異」給台中市萬春宮。（程炳璋攝）

台南市祀典大天后宮舉辦春祭大典，請來王金平、游錫堃兩位藍、綠政壇大老參加，游錫堃擔任主祭官，台南市長黃偉哲、台南市立委陳亭妃、台南市議長郭信良連袂出席陪祭。

國民黨主席改選25日投票，這屆共有4名參選人角逐，包括前主席朱立倫、尋求連任的現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源，近日先後走遍全台拜票，尋求基層支持。

王金平11日稱完全沒介入這場黨主席選舉，面對外界詢問支持對象，避稱「等選後再說」，期盼新任主席能夠找回黨魂，走入群眾感動大家，讓大家對國民黨有新的期待，新的投入與支持的力量。

祀典大天后宮11日除舉辦秋祭大典，並復刻廟內主匾「神潮徵異」贈給台中市萬春宮，大天后宮主委曾吉連講述贈匾緣自300年前故事。

清朝水師提督藍庭珍當年來台平亂，不敢自居其功，將功勞歸給媽祖，提獻「神潮徵異」給大天后宮，意指神明顯靈漲潮，戰船得以順利進港。藍廷珍並帶著1尊媽祖像一路北上到台中，興建藍興宮，即萬春宮前身。

今年正逢萬春宮建廟300年，祀典大天后宮決定秋祭大典時復刻「神潮徵異」匾額，贈送友宮，紀念兩廟這段歷史牽繫。