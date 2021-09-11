國內莫德納疫苗持續短缺，感染科權威紛紛呼籲，盡速開放已接種莫德納第1劑的長輩，可混打BNT作為第2劑。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前還沒有足夠科學證據，會依國外資料提供指揮中心初步建議，後續看疫苗供應狀況及國內疫情再做處理。

台大兒童醫院院長黃立民日前指出，面對Delta變異株，僅接種1劑的保護力幾乎在5成以下；若BNT疫苗到貨量相對穩定，政府可考慮開放已接種莫德納疫苗的長輩，第2劑混打BNT。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也建議，趕快開放高齡長者等高危險群混打莫德納與BNT。

對於莫德納混打BNT的做法，張上淳表示，今天早上疫苗ACIP下的疫苗工作小組已做初步討論，目前看到的資料是加拿大允許兩種疫苗混打，歐盟許多國家雖然沒有正式規範，但也有一些混打情形。

張上淳表示，已有提供ACIP大會委員及指揮中心初步建議，但目前還沒有足夠的科學證據，一方面會參考國外規範，二方面也要看未來國內疫苗供應狀況以及國內疫情狀況，再做處理。

輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗，傳出可望在10月底前獲授權，為5至12歲孩童接種。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有看到媒體報導此事，接下來會關注一些研究單位的看法