做人做事注意別觸碰到他人的底線，不論對方看似多麼溫柔善良，如果不慎踩到對方地雷，也許他們不會在表面上透露出來，卻可能牢牢記在心中，搜狐網命理專欄點名，處女座、雙子座、水瓶座的人心機最重，天生非常愛記仇，並且睚眥必報，建議不要輕易得罪。

▍1.處女座

處女座天生有潔癖，加上心思非常細膩，做任何事情都要追求完美，眼裡容不下一絲缺陷，總是在雞蛋裡挑骨頭，一旦你得罪了他們，絕對會銘記於心，等到適當時機才報仇，有時顯得有點小心眼。面對競爭對手時，處女座絕對不會有憐憫之心，在他們的字典當中，敵人就是敵人，沒辦法成為朋友，總能很俐落地除掉對方，由此可見處女座城府極深，只不過善於隱藏而已，實際上一點虧都不願意吃。

▍2.雙子座

雙子座天生記性強大，非常愛記仇，如果你不慎惹怒他們，就只有死路一條，準備被他們折磨。雙子座性格內斂深沉，有著雙重人格，能夠動口絕不動手，是一個睚眥必報的人，面對敵人，即便表面上說沒事，實則他們會暗中設陷阱報復，非常不好惹。對雙子座來說，只有自己能夠背叛別人，沒有人能夠背叛自己，一旦發現被利用，他們就會從此劃清雙方界限，不再與對方有任何交集。

▍3.水瓶座

水瓶座看似很隨興大方，不想把人際關係搞得太複雜，但不喜歡記仇，不代表不會記仇，他們平時只是懶得與人計較，才總是保持著無所謂的態度，但實際上，水瓶座城府深到令人猜不透，加上個性敏感多疑，若地雷被踩，善於攻心的水瓶座就會開始耍心機，以刺激性的言語去攻擊仇人，非常可怕。