自詡為普洱文化推手的知名茶商「靜和堂」，主人梁明宗涉嫌從海外進口2064片廉價仿冒普洱茶，遭世界最大普洱茶商「大益」控告違反《商標法》。不過，士林地檢署認為梁可能因專業程度不足，欠缺品茗判斷真假茶的能力，才將假貨誤認為真貨，最後處分不起訴。

「靜和堂」成立於2005年，具有20年的老資歷，主要從事「茶」與「器」的相關文物交流分享，主人梁明宗同時是五行圖書的社長，曾出版多本要價不菲的普洱茶圖鑑書，在茶界的地位及影響力不容小覷。梁身為華人百位最具影響力茶商，曾在自家雜誌力薦百款明星大益普洱茶。

基隆關2019年11月21日查驗一批來自馬來西亞的貨櫃，內裝標有「大益」商標的普洱茶餅2064片，該款茶餅正品市價1片超過1萬6000元，卻以每片不到60元的價格申報，海關因此通知「大益」在台商標權利代理人，將該批茶餅送回大陸勐海茶廠鑑定，確認全是仿冒品。

航業處基隆站依違反《商標法》，將該批假茶收件者「靜和堂」的主人梁明宗送辦，梁辯稱是在2003年間購買，當時有比對相關書籍，發現與真品包裝一模一樣，喝起來口感也相同，且此款茶餅已在馬來西亞流通已久，自認進的是真貨。

但勐海茶廠鑑定報告指出，送驗樣品與真品的包裝版面、印刷、材質與包裝手法不同，樣品壓制過於規整、緊實，加工工藝也不一樣，且樣品用料雜、亂，產品配方也與真品不符，檢察官據此認定梁明宗進口的是假貨。

不過，因勐海茶廠2005年才開始在茶餅上做防偽機制，而梁明宗稱該批茶餅是在2003年買的，檢察官認為「一般消費者」很難直接從外觀判斷真偽，縱使梁研究普洱茶多年，仍可能因自身專業程度不足，或未具備判斷普洱茶的專業知識，或欠缺透過品茗判斷真假茶的能力，而誤認仿冒品為真品，故採信梁的辯詞，處分不起訴。