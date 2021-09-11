新北板橋某幼兒園群聚及社區感染迄今已有27例確診，雙北昨請防疫假學生數暴增到1萬203人，今又傳出位於新北市三峽區的市立明德高中仍在昨晚聚集400多名住宿生在體健館看電影，違反強化二級警戒規定。

對此，新北市教育局表示，該校未依據防疫規定辦理校內活動，將依《傳染病防治法》規定，處6萬以上至30萬以下罰鍰。

教育局強調，維護親師生健康為第一要務，將再次嚴正要求各級學校務必遵守防疫相關規定，共同落實防疫責任。

明德高中校長陳棟遠表示，中一學生住宿壓力比較大、想家會哭，學校依照往例在開學適應周的最後一天，讓大家放鬆看電影，以往都在演藝廳看電影，今年考量防疫，讓高三生在圖書館念書，讓國一到高二約420位學生到體健館看電影，以符合人數規定，並依據中央規定，開空調、門窗，全程戴口罩。

陳棟遠說，沒想到新北市已提升到強化二級警戒，是學校的疏失，讓家長擔心不好意思，學校會調整規劃，暫時不再辦理。