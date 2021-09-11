北市染疫國中生基因定序出爐 市長柯文哲說明最新情形

北市疫苗預約現況。

指揮官陳時中今(11日)說明，北市確診的國中生基因定序為英國變異株(Alpha)，在一個可控情況。醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體研判已感染一段時間，「應該是舊案」。關於北市疫情現況，台北市長柯文哲將說明台北市疫情狀況、松山區確診案件發展，與七大醫院免費PCR篩檢結果。

關於國中生確診，柯文哲今說明，現在危機解除，確診學生基因定序是Alpha，Ct值為30以上，是自然被感染的，從抗體表現看恐怕是兩三周前的舊案，配合PCR，從科學數據來看是很久以前就感染，已經過很久，只是做PCR陽性，但這是殘陽，會感染別人機會很低，所以危機解除一大半，按照標準觀察14天。

柯文哲說，目前北市社區感染應該很少，有發現就圈起來撲滅，現在策略還是做好邊境防疫，盡快把疫苗打完，過度當中，就盡能力擋住，居隔最低降到138位，昨天已到一千多位，以後有風吹草動會擴大隔離範圍。他指出，關於松山區某國中擴大篩檢報告，總篩檢920位，陰性904人，報告未出人數16人。

關於疫苗預約部分，副市長蔡炳坤說，按照中央預估數，於是開出醫療量能，開出11萬2903，結果昨天一開放預約兩小時全滿，這訊息有點震撼，大家都熱情要接種，但跟以往比有點不尋常，以前都是預約量八成，蠻穩定，但這次短時間額滿，進一步去了解，這一次預約針對長者，各縣市開出量能有差異，變成預約並沒有限制設不設籍，很多電話打進來，特別要向北市長者、市民、里長說抱歉 這是始料未及，跟中央表達很多人無法預約，緊急加開兩萬多劑量，今天中午又額滿，已經沒辦法再加開。蔡說，但是保證雖上去預約不到，但是會以造冊方式還是會幫各位接種疫苗，不用擔心，這是這次遇到困難。

颱風假問題，柯文哲說，北北基生活共同圈，有放颱風假決定機制，通常人事處長討論在交由首長發布，晚上20-22時發布，明天本來就假日影響不大，我看應該會放假，但照SOP走。