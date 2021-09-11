英國《金融時報》報導，美國政府正在考慮同意我國駐美代表處，更名為「台灣代表處」。國民黨國際部表示，此事尚未獲得官方證實，但假設我駐外機構存在更名的可能性，首選將是「中華民國」，不知蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，恐怕沒有，呼籲蔡政府，台美關係應務實而不是務虛。

國際部主任李大中說，蔡政府執政5年多來，不斷採取一連串「去中華民國化」與「漸進台獨」的作為，從要求華航「正名」、「台灣駐索馬利蘭代表處」揭牌，到換發新版護照及每年國慶主視覺設計等，中華民國的概念幾近被掏空抽換。

李大中質疑，蔡政府此次推動駐美代表處更名，其背後動機究竟是為了中華民國福祉，抑或是意識形態的作為？若是基於高度台獨意識形態下的考量，將是極為不智與不負責任的行為。

李大中強調，台美關係要務實不要務虛，比如過去美國曾協助我方有意義參與國際組織、TIFA重啟復談後未來往朝BTA邁進等突破性進展。

國民黨副祕書長李彥秀說，駐美代表處更名一事，不只涉及台美關係，也可能牽動兩岸形勢的變化，因此蔡政府應審慎評估，更必須事前明確向國人報告，一旦更名成真，對於兩岸關係所產生的衝擊為何，應變之道又在哪裡；若蔡政府無法做到，就證明這是一個不負責任與務虛的政府。

身兼國際部副主任的發言人何志勇說，如果不務須、不涉統獨，只要台美關係有實質進展，駐美代表處更名一事絕對有討論的空間，但從民進黨致力於「去中華民國」的角度來看，不禁令人懷疑，代表處更名「台灣」，恐怕和先前國慶主視覺等「用心」如出一轍。