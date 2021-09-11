溫妮即將推出個人專輯。（哈囉你好工作室提供）

溫妮將推出個人專輯，首波主打〈Hold On Don’t Let Go!〉邀來美秀集團的吉他手修齊擔任製作人，並且共同創作寫歌；溫妮之前主持《木曜四超玩》，透過邰智源而認識修齊，進而成為創作好夥伴。溫妮笑稱與修齊的關係是「一拍即合」：「我們都很喜歡日系搖滾曲風，更懂想要的音樂風格，寫曲更是一次OK。更重要的是，他還說了『我終於可以把我喜歡但不適合美秀的曲風放在適合的人身上發揮。』」

溫妮原打算去年推出專輯，因疫情影響延到今年，沒想到又因三級警戒而一度停擺，再加上校園演唱及外景主持等工作都停滯，讓她在五月疫情剛爆發的那段時間一度陷入低潮，但也因此創作了這首歌，「聽完、唱完後感覺好像在為自己打氣，又讓我元氣滿滿了」；有趣的是，藉歌自我打氣的溫妮，錄音時卻踢到「發音」鐵板，她笑說：「我被歌詞中『無論』2個字打敗了．我從來沒想過『論』這個咬字竟成為我唱歌咬字的大魔王，錄音時音樂一放我會一直唱成『潤』，讓我一度懷疑人生，更考慮要重新去上中文正音班。」

除了遇到音樂路上的「貴人」修齊，在圓夢發片的過程中，溫妮更因工作關係遇到「蝦皮購物」，為了籌措發片基金，毛遂自薦去蝦皮「打工」擔任小編及工讀生，「別人是打工『換宿』，我是打工『換專輯』」；沒想到她也因此獲得蝦皮購物賞識，不但去年贊助她辦線上音樂會，這次更傾全力為溫妮新專輯提供創意發想。