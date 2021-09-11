50家觀旅業者至雲嘉南濱海風景區踩線，參觀馬沙溝3D彩繪村。（劉秀芬攝）

隨著疫情警戒降級，悶壞的國人已迫不及待想出遊，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處日前邀全台50家觀光旅遊業代表至轄區景點踩線，業者驚豔西南沿海風景與生態多樣性，在媒合會上也與在地業者交流熱絡。

雲嘉南管理處7至9日規畫3天2夜的深度主題旅遊踩線團，邀旅遊業者實地走訪景點，瞭解養殖生態故事、職人精神，參觀井仔腳鹽田、七股鹽山、馬沙溝彩繪村；體驗產地到餐桌最短的食物里程，吃烤蚵、品嘗虱目魚風味餐，在地鄉親也展現熱情盡心招待，讓業者十分感動。

管理處於踩線後更安排跨產業交流媒合會，邀請到雲嘉南濱海觀光圈成員與觀觀業者一起交流，互動討論旅遊行程的安排，希望促成更多合作機會。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，除了安排踩線團、跨產業交流媒合，雲嘉南管理處先前已規畫一系列提升商圈業者服務的輔導課程，未來將在語文、導遊應對等多面向進行培養，希望從原本可以接單100人，走向可以接1000人的單、甚至是1萬人。

為強化區域觀光特色及開發深度精緻旅遊，讓旅客體驗雲嘉南的好吃、好玩、超好買，雲嘉南管理處也輔導商圈景點業者推出特色商品，並舉辦評選，未來將推出「鹹。良好物」在地品牌伴手禮，讓遊客玩得開心、買得安心。