北部發生Delta變異病毒株群聚感染，台中市衛生局表示，即日起至9月21日的中秋節期間戶外公共區域禁止烤肉，集會活動仍禁止飲食，到餐廳內用須落實防疫規定，不共鍋、不共食、使用隔板，避免病毒在社區中傳播。

衛生局呼籲，若集會活動或親友間聚餐烤肉選擇於餐廳辦理，不論於室內或戶外餐廳用餐或烤肉，皆須依照台中市及衛生福利部「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規範，包括，用餐前後佩戴口罩、維持社交距離或使用隔板、不可共鍋共食、落實實聯制、量測體溫、以及室內容留上限等規範，不受集會活動禁止飲食或戶外公共區域禁止烤肉的規定。

台中市政府表示，目前全國疫情為2級警戒期間，有鑑於北部發生Delta變異病毒株群聚感染，社區感染風險不可輕忽，公告即日起至9月21日的中秋節期間戶外公共區域禁止烤肉，集會活動亦禁止飲食，防疫寧嚴勿鬆，將視疫情發展滾動調整防疫措施。

台中市衛生局指出，自9月9日起至21日止，呼籲民眾於台中市參加集會活動時除遵守室內80人、戶外300人的人數限制外，應全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，違反規定者，可依傳染病防治法處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。