日本職棒球星中田翔本季話題不斷，先在老東家火腿爆發毆打隊友事件，接著幸運轉到巨人逃過禁賽，不過打擊率始終上不來，更慘的是還在比賽中因跑壘散漫遭到原辰德怒罵，讓雙方關係一度陷入緊張，昨天比賽吞下三振後更在休息區暴怒摔球棒，種種行為都讓他巨人生涯出現危機。

這時日本媒體和球迷也看不下去了，媒體直說來到巨人的中田翔打擊低迷，很有可能成為第二個陽岱鋼。似乎就在暗示他可能跟曾被下放的陽岱鋼(前幾天重返一軍)一樣，落到沒球打境界，球迷更直言他不該留在一軍，被下放只是時間問題，畢竟巨人板凳實力雄厚。

沒想到媒體、球迷料事如神，才對他批評完，稍早巨人就將中田翔下放二軍，登錄新洋炮海尼曼(Scott Heineman)，只能說中田翔本季日職生涯是照劇本在走，真不讓人感到一絲意外。中田翔來到巨人的16場比賽中40打數敲出6安打，打擊率.150，有1支全壘打，狀況始終不見好轉。

而這回取代他的人來頭可不小，海尼曼今年還待在大聯盟紅人隊，但表現相當悽慘，30個打數僅揮出3支安打貢獻3分打點，打擊率只有.100，不過他生涯打擊率也才.172，隨時都有可能被大聯盟淘汰。他7月時就被巨人網羅，終於等到機會上到一軍。

中田翔狀況可說相當難堪，整季經歷毆打隊友、轉隊、消極跑壘、打擊低迷、情緒失控、因傷所困等過程，加盟巨人記者會還親口說自己會改過自新，努力打球，現在看來格外諷刺。但仍有日媒幫他說話，「日刊現代」昨天指出他有腰痛問題，加上近期壓力過大，才導致情緒爆發。