第八輪AZ疫苗昨（10日）上午開放預約，截至今天下午1點共66.4萬人完成預約。昨天有新北市民眾反映預約名額不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第八輪各施打站已增加預約名額，符合資格的民眾可至預約平台完成預約。

昨天傳出新北市疫苗預約名額不足，有民眾選擇跨區預約台北市的接種站。陳時中說明，和雙北討論後決定緊急調配一些疫苗，請就近選擇施打站，避免跨區移動，也不會產生混亂，不過最終疫苗數量還是會依照預約人數來配發。

陳時中隨後補充，由於第八輪是預約和造冊並進，原本估算第2劑長者對預約平台使用不熟悉，因此留下造冊名額，預約平台上可預約人數相對少；但現在看起來大家都熟悉，預約的人多了，那已經和地方協調，讓施打作業可以圓滿。

指揮中心表示，因部分縣市同步協助65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等民眾造冊接種第2劑AZ疫苗，部分長者亦同時至預約平台登記，導致未列入預約平台可預約數，造成可預約數低於符合施打資格之人數的問題，指揮中心已於今日通知各縣市政府儘速加開，提供符合資格民眾預約。

另外，昨天單日接種32萬5041人次，創下目前國內第二高紀錄。陳時中表示，7月26日打了33萬多劑，是目前最高紀錄，但有時候通報時間上會有落差，以目前來講昨天打32萬劑是次高。目前國內人口涵蓋率47.99％，劑次人口比52.41％。

第八輪AZ預約共113萬5451人符合資格，截至今天下午1點，已有66萬4604人完成預約。本輪疫苗預約將在9月12日中午12點截止，施打日程為9月15日至9月23日。