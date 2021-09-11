今天是911事件20週年；副總統賴清德今在臉書表示，從政這麼多年，他始終堅信：黑暗不能驅離黑暗，只有光明才能做到。主義或思想，無論如何高尚，都不能成為戮殺無辜的理由。只有民主、平等、和平與合作，才是通往理想國度的大道。

他指出，一個歷史事件，經過許多年，不僅世人持續討論反思，你也依然記憶深刻，這一定是個重大事件。2001年的911事件，就是一個不會被遺忘的印記。

他說，當年他還是立委，看著新聞急促而緊張的連線報導，畫面與聲音一時還有點對不上，蓋達組織脅持民航機，對紐約世貿中心、五角大廈發動恐怖攻擊，造成近三千人死亡或失蹤。那天，恐懼、憤怒、悲痛的情緒，跨過大洋與陸地，瀰漫全球各地，911事件的傷痕仍鮮明清晰，令人望而生畏。

他說，美國人民在廢墟中沒有喪失希望，更沒有放棄信仰，因為面對威脅與暴力，屈從與投降都無法贏得尊重，只有自己更加強大、一致對外，才能捍衛國家尊嚴、保護國民安全，對恐怖威脅做出最有力量的回擊。美國這樣對待武力威嚇，台灣也是如此。

他說，自由世界國家對抗恐怖威脅，是透過更頻繁的國際合作與區域聯防，展開長期的的圍堵與反制，這不是一條坦途，會有挫敗與折損，但我們仍然立場堅定，因為和平、友善、人權、合作是普世價值，是民主信念，需要世人挺身捍衛。