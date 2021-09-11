PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

指揮中心今日（11）公布，第九輪疫苗將同時開放BNT及高端疫苗預約施打，其中BNT開放18至22歲、65歲以上民眾，及40歲以上第九類對象。消息一出，許多已打第一劑莫德納但苦等不到第二劑的「莫粉」十分「悲憤」，有網友引用指揮官陳時中4月份回應台北市副市長黃珊珊的名言「不要太不滿」，狠酸蔡政府疫苗政策的失當。

台大兒童醫院院長黃立民曾指出，面對Delta變異株，僅接種1劑的保護力幾乎在5成以下；若BNT疫苗到貨量相對穩定，政府可考慮開放已接種莫德納疫苗的長輩，第2劑混打BNT。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也建議，趕快開放高齡長者等高危險群混打莫德納與BNT。

但疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日在例行記者會上表示，早上疫苗ACIP下的疫苗工作小組已做初步討論，目前看到的資料是加拿大允許兩種疫苗混打，歐盟許多國家雖然沒有正式規範，但也有一些混打情形。惟因尚無足夠的科學證據，一方面會參考國外規範，二方面也要看未來國內疫苗供應狀況以及國內疫情狀況，再做處理。意即，目前尚未開放莫德那與BNT疫苗混打可能性。

面對莫德納遲未有新貨到，已打第一劑者等不到第二劑，加上目前也還無法混打，眼看BNT就要開打，AZ也陸續開打第二劑，讓莫粉及其家屬不滿，紛紛湧入PTT論壇留言：「陳時中會告訴你：不要太不滿」、「不要太不滿，聽到了嗎？」「就說了不要太不滿」、「不要太不滿」。此外，也有網友表示：「輪到你，就去打」、「政府已經買了啦，不要急」、「明年已經買2000萬劑了啦，別吵」、「第二類幫你打完了啊」、「疫苗太多了啦」。