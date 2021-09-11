近日傳出國防部將編列2000億元飛彈研製量產特別預算，國防部雖不願證實，但行政院官員透露，國防部已經特別條例草案提報行政院審核，草案明定特別預算上限為2400億元，預計最快16日提報行政院會通過，送請立法院審議，期盼立法院本會期能三讀通過。

因應中共解放軍近年軍事擾台動作不斷，我國防預算連年增加，根據國防部提出的明年度預算，國防經費達3726億元，較今年增加108億元，創下歷年來最高的國防預算。

國防部基於近年美國對台軍售既多、金額又大，已排擠國軍研製飛彈及武器的預算，決定編列特別預算支應，據悉，該筆特別預算逾2000億，主要是支應中科院研製量產的各型飛彈，包括雄二E型，反制飛彈，以及各型防空與制海飛彈。

對此，行政院官員首度證實，國防部提出飛彈研製量產特別條例草案正在審查中，預計最快16日提報行政院會通過，相關細節屬於機密，待行政院會通過後會再對外說明。

據悉，飛彈研製量產特別條例草案明定，特別預算總上限為2400億元，行政院會通過後將送立法院審議，一旦特別條例獲立法院三讀通過，國防部緊接著會提出特別預算案，執政黨希望立法院本會期能完成審議。