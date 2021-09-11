雖然臨近中秋節，但今年卻因疫情攪局，大部分縣市都禁止中秋戶外烤肉，加上疫情上周又再見本地群聚個案爆發，看來今年中秋節在家自己與家人、室友團聚就最安全，而各大電商也看準了消費者為了防疫的需求，因此特別推出多款居家烤肉神器及優惠，而電烤盤更成為今年中秋節最熱銷的商品，讓民眾不出門也能享受烤肉樂趣。

Cuisinart美膳雅的頂級多功能煎烤器 GR150TW，原價4980元，搭配蝦皮購物賣場折價券享優惠價2890元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就觀察到，今年7到8月與去年同期相比，電烤盤、烤箱等宅家烤肉商品的需求量，明顯有近5倍的成長，可見今年中秋節「宅家自己烤」將必成為主流防疫趨勢。PChome 24h購物也發現，全站烤肉相關家電近1個月來銷量就增長了超過1倍，當中以「插電式烤盤」最受消費者青睞，日系美型的外觀也是選購重點之一，而簡易好入手的平價機種更是消費者關注的重點，像BRUNO、MOSH、麗克特、IRIS等，主打插電即可使用且功能多樣，較具話題性的BRUNO多功能烤盤，一推出隨即秒殺買氣驚人，榮登電烤盤界人氣首選。

recolte日本麗克特 Home BBQ 電燒烤盤-貴族紅，原價3280元，PChome 24h購物特價2952元。（PChome 24h購物提供）

momo購物網也分享到，中秋節將近帶動了8月至今電烤爐、電烤盤銷售年增近2倍以外，可同時煎、烤、炒、煮的「多功能機型」電烤爐或盤，在居家烤肉趨勢下特別備受市場關注；遠傳friDay購物亦表示9月站上烤肉商品買氣提前升溫，烤肉爐單周買氣飆漲60％，而「防疫烤肉」也帶動桌上型的電烤盤買氣翻倍成長，免生火、調理方便的「電烤盤」買氣更較先前翻倍成長，部分熱門多功能電烤盤，也一度被買到斷貨，目前雖已緊急調貨，但貨量也所剩不多。

THOMSON 多功能健康蒸烤盤＋海陸體驗組，原價4990元，PChome 24h購物特價3490元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場數據就顯示，自8月下旬以來燒烤盤、烤肉架等關鍵字，在搜尋排行中就有約30%成長，而訂單也達約26%年成長，像多功能合一、體積小巧易收納、低油煙等特色的電烤盤最受歡迎，同步帶動相關商品銷量漲幅達最大近40%成長。奇摩購物中心也一樣以「電烤盤」最受歡迎、銷量增長50%，當中像隨附燒烤盤與平煎盤，可運用在各式不同料理的日本麗克特recolte電烤盤、組合式好清理的象印分離式鐵板燒烤組、具立體紋路與不沾塗層耐用好清洗的Kolin歌林不沾電烤盤皆熱銷成烤肉夯器新選擇。

KINYO多功能電烤盤 BP-30，原價1680元，momo購物網現享特價優惠，另PChome 24購物20日前優惠價1280元。（momo購物網提供）

日本丸十金網金屬陶瓷雙層燒烤網，原價990元，遠傳friDay購物特價550元。（遠傳friDay購物提供）

Vitantonio多功能電烤盤，原價4980元，遠傳friDay購物限時特價3980元。（遠傳friDay購物提供）

KOZAWA小澤家電牛排燒烤機，原價2990元，遠傳friDay購物限時特價999元。（遠傳friDay購物提供）

Metis的BRUNO多功能橢圓電烤盤 BOE053 三件組，原價8800元，樂天市場特價7099元。（樂天市場提供）

Metis的Aladdin 阿拉丁遠紅外線 無煙烤肉機 AEG-G13A，原價1萬8500元，樂天市場特價8433元。（樂天市場提供）

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德國LotusGrill健康無炭煙烤肉爐，原價5600元，Yahoo奇摩超級商城特價3830元。（Yahoo奇摩超級商城提供）