知名美式賣場好市多（Costco）分店遍布全球，店內販售大份量生鮮食品，是消費者囤食材的首選。日前就有一名日本民眾一口氣買了37公斤的生肉，回家分裝後送進冰箱，但畫面卻讓網友看了雞皮疙瘩四起，直呼就像是「命案肢解現場」。

根據日本媒體《grape》報導，有民眾在推特帳號「@omusubirolling1」透露，疫情期間為了減少去超市的時間和精力，近日特別抽空前往好市多，一口氣購入重達37公斤的肉品，總計花了6.5萬日幣（約新台幣16600元）。

肉品買回家後，原PO依序進行分裝，並且整齊的排放在冰箱內，只見冰箱分層全被肉品塞爆，如此浮誇的肉量也讓他不禁自嘲，「有了這些肉，要是封城也不擔心；就算沒有封城，也可以不去超市就能吃到肉！」

不過因為肉量驚人，照片曝光後嚇壞一票網友，甚至誤認為是命案肢解現場，紛紛留言驚呼「乍看之下就像是人肉，害我全身狂起雞皮疙瘩」、「很像全屍被塞進冰箱欸」、「這我不行，心理上看這肉都覺得毛」、「要是不講清楚是什麼肉真的會搞混」。

事後原PO表示，這些肉量足夠他們度過隔離期，甚至妻子要料理正餐時還會開玩笑問他「今天要吃哪個部位好呢？」讓他哭笑不得。