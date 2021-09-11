針對竹竹苗合併升格為第七都議題，新竹縣長楊文科11日邀請竹竹苗3縣市首長、議長和立委開會研商，甚至研議成立升格第七都直轄市推動委員會，同時譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義。對此林智堅反擊楊文科才是政策大轉彎，國民黨傾全力抹黑他，批他合併倡議是因人設事才是對民主制度的不尊重。

楊文科邀請竹竹苗三縣市首長、議長及立委等召開會議，民進黨無人參與，會議中砲火猛烈直批執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義，苗栗縣長徐耀昌更表示林智堅曾打電話給他，竟說要大新竹先行，「北苗歸新竹、南苗歸台中」，佩服林智堅年紀輕輕，機關算盡。

林智堅11日下午到樹林頭疫苗施打站視察防颱作業時回應表示對楊文科說法不解，林智堅表示，在他提出倡議談到新竹縣市合併議題時，楊文科是第一時間表示支持並且主張修法讓竹竹不僅合併，而且要升格，也讓他近期積極拜訪中央相關人士以及竹科，希望早日促成竹竹合併且升格。

不過此次楊文科邀請竹竹苗縣市首長、議長及立委等人召開會議，讓林智堅發現楊文科對於過去所主張的修法以及竹竹合併升格，政策上有很大的轉彎，他感到相當不解，他懷疑楊文科是否收到國民黨內很大的壓力或是其他因素，導致楊文科政策大轉彎，他希望能問問楊文科為什麼？

林智堅轉述前一日與民進黨立法院黨團總召柯建銘通電話，柯建銘也特別向他提到曾與楊文科通過電話，稱電話中楊文科自稱站在新竹人立場，絕不會退縮，一定會持續推進。林智堅也向楊文科喊話，希望楊文科能夠繼續和他不分藍綠，共同為大新竹發展城市願景、為國家未來、為竹科在國際產業上的戰略性，大家繼續努力，早日促成新竹縣市合併升格成為台灣第七都。

至於徐耀昌抨擊林智堅致電予他竟表示要分割南北苗，林智堅表示，對於徐耀昌的說法感到意外，也很遺憾，他當初是基於尊重並徵詢徐耀昌對於竹竹合併的看法，當時徐耀昌也有表達自己的意見，對於徐耀昌在會議上的說法，他真的覺得遺憾。至於是否考慮苗栗納入合併？林智堅解釋，他的主張是竹竹合併，考慮納入苗栗與否不是他個人的問題，關鍵要看苗栗縣民的想法。

適逢林智堅兩屆任期將滿時提出竹竹合併議題，遭到外界抨擊是因人設事，甚至是在政治上為自己量身訂做。林智堅解釋，他與楊文科都是新竹人，也都是城市治理者，非常了解縣市分家在城市、區域治理上會遇到的困境，他的倡議已得到楊縣長的支持並具體提出建議，但國民傾全黨之力反對，稱倡議合併是為了他個人，是很荒謬的說法。林智堅進一步解釋，所謂因人設事是修法後只有他能當選，事實上修法後，任何一個有資格的人都可參選，需經過民主機制與選民決定，如此說法是國民黨的抹黑，也是對台灣民眾與對民主制度的不尊重。