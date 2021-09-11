李李仁和陶晶瑩為了大女兒到美國就學一事，7月初低調飛往美國，返回台灣的兩人日前剛結束隔離的日子，稍早，李李仁PO出與陶晶瑩的甜蜜合照，慶祝結婚16周年紀念日，不過陶晶瑩背後卻出現一隻「詭異右手」，讓網友看了毛骨悚然。

李李仁在臉書曬岀和陶晶瑩的合照，只見兩人對著鏡頭露出幸福笑容，接著甜蜜告白愛妻：「今天結婚16週年！這16年我們去過很多地方，很多精彩的回憶，也有很多日常的生活，謝謝妳我的老婆！」短短一句話閃瞎眾人，不過有眼尖網友發現陶晶瑩背後伸出一隻右手，似乎正想搭在她的右肩上，曬恩愛的放閃照頓時成了靈異照片，就連陶晶瑩看了都驚呼：「天啊！救命！靈異照片」。

對此，網友紛紛留言：「應該是李小龍的小手調皮愛搗蛋」、「我以為只有我看到那隻手」、「後面那隻手有點恐怖」、「陶子姐後面那隻手不符合人體工學」，但多數網友依舊把焦點放在夫妻倆身上，紛紛獻上祝福：「祝你們16週年快樂，幸福美滿直到永遠」、「遇到好老公，偶爾適當的炫耀一下老婆也是挺不錯的」、「有一種幸福叫做李李仁和陶子」。

陶晶瑩PO文表示迎來十六週年結婚紀念日，沒有事先準備什麼，也沒有什麼驚喜，過去總會期待些什麼，如今則是討論著颱風、討論狗該什麼時候洗澡、然後各自做自己想做的事，強調「不強求、不刻意，好好過日子」就是婚姻的真諦，接著更曬出對比照，揭曉那雙手的「真正身分」，原來是兒子李小龍偷偷在後面入鏡湊熱鬧。