考選部今表示，9月12日司法官及律師考試受「璨樹」颱風影響延期至10月24日舉行。

考選部指出，「110 年公務人員司法官特考（第一試）、110年專技人員律師考試（第一試）」原定於9月12日在臺北、臺中及高雄三考區舉行，共設置10個試區學校。

考選部說，依據中央氣象局最新颱風預報資料顯示中度颱風「璨樹」的預測，經由本兩項考試典試委員長會同考選部，考量本兩項考試僅設置3個考區，應考人多有跨縣市移動，如自東部或離島移動應考情形，加上颱風影響全臺及動態變化難以完全預測等因素，為維護應考人及試務工作人員安全，依照國家考試偶發事件處理辦法規定，決定本兩項考試延期舉行。

考選部表示，國家考試闈場與考場等場地量能原本就極為不足，加上受限於因應疫情多項考試日期已調整至9月或10月舉行，另目前已是開學期間，致相關試務場地使用與洽借及人力調度益加困難，以及需避免如公投日舉行等因素，考選部在審慎評估以上各項因素後，本兩項考試第一試由原9月12日(星期日)延期至10月24日(星期日)舉行。

至於第二試，考選部表示，則配合由原應為11月13至14日延期至12月25日(星期六)至26日(星期日)舉行。如因考試日期調整致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。