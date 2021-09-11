義大利一名47歲男子在波代諾內省一間工業技術學院擔任數學老師，豈料任教3年來，他請假天數多達769天，大多以請病假為由，儘管每次都有提出相關證明，但仍讓校內同事看不下去，因此決定報警抓人，意外發現更扯內幕。

根據《太陽報》報導，一名來自義大利南部西西里島（Sicilia）的47歲數學老師，受聘於波代諾內省（Pordenone）一間工業技術學院，但從他2016年入職至2019年間，請假多達769天，分別是459天病假和310天育兒假，雖然每次請假他都有向校方提供醫師開立的診斷證明，但校內同事都難以接受，最終決定報警抓人。

警方介入調查，發現男子聲稱育嬰或生病而請的假，實際上他根本都不在家，而是在其他地方兼差，他經常在義大利趴趴走，為不同的公司工作，期間賺了約9.7萬歐元（約新台幣317萬元），警方追蹤他的高速公路通行費繳納及預訂飯店的情況，進而揭發他的欺騙行為，讓不少人看傻眼。

警方表示，該名數學老師不僅利用請假賺外快，甚至還向校方申請1.3萬歐元（約新台幣42萬元）的疾病與兒童福利金，行徑非常誇張，此案目前已進入司法審理階段，而數學老師在校內申請的社會救助金已被法官裁定扣押，他的律師向法院聲請將案件轉回西西里島審理，但遭法官拒絕。