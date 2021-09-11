CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機

美國海軍陸戰隊的CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機4-5日實際執行了第一次軍事任務，不過細節至今才公開。

據《全球飛行》（FlightGlobal）和《動力》（The Drive）網11日報導，「種馬王」吊回在加州-納華達邊界附近山脊故障的MH-60S「騎士鷹」（Knighthawk）直升機。美國海軍陸戰隊說，「種馬王」正在加州29棕櫚（Twentynine Palms）陸戰隊基地南方約443公里處，進行初期作戰測試與評估。

而7月時，美國海軍的MH-60S在加州霍格山（Mount Hogue）附近搜救迷途的健行客時，在崎嶇的山區硬著陸。第二天機上4名機組員獲救，也並未受傷。

美國海軍陸戰隊說，由於MH-60S重達6895公斤，除非先大幅拆解，否則難以移動。不過，「種馬王」的任務半徑為110海里，可吊起重達12250公斤的物品。而故障直升機位於海拔3657米，充滿了挑戰性。但CH-53K是專門針對如在阿富汗等高海拔與炎熱環境下，致力維持性能而設計。

Marines’ CH-53K King Stallion lifts stricken MH-60 Seahawk in its first real-world mission: https://t.co/c2gCLxFVNm — The War Zone (@thewarzonewire) September 10 2021

美國海軍陸戰隊說，對他們而言，吊重物是獨特而寶貴的任務，馬力就是武器，而CH-53K可說是全副武裝。CH-53K預定取代美國海軍陸戰隊老舊的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機，好在執行兩棲攻擊任務時，用以運輸部隊和大砲及輕型裝甲車等重裝備。