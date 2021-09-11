日前網路流傳「今天確診人數50」消息引發民眾恐慌，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，該案影響社會安定，已找到流傳人士訊問並交保，目前持續偵辦類似案件，並呼籲民眾疫情期間勿流傳不實訊息。

陳宗彥指出，9月8日有網路消息謠傳當天確診超過50例，甚至有人具體指出確診人數為58位，還有人說「我聽同學說……」，造成社會很大的影響，目前已經有找到流傳人士，也做過訊問並交保，針對這些影響社會安定的消息，都會持續偵辦。

今年5月1日至9月10日，調查局共偵辦199件假消息，其中74件共90人移送、125件偵處中；警政署共偵辦437件假消息，其中287件共399人移送、98件偵處中；另外陳宗彥也提到，去年到現在發現，不實訊息來自境外IP的佔比蠻高的，檢警調對於這些訊息都努力在偵辦。

陳宗彥呼籲，每天下午指揮中心都會透過記者會讓社會大眾清楚疫情訊息，請大家不要任意轉船網路上的訊息，影響社會安定性和穩定性。指揮官陳時中也語重心長表示，「疫情越不穩定，謠言就越多」，提醒社會大眾不要輕信謠言，要能夠證實，不要輕易轉述。