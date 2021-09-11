因應中秋連假即將到來，台南市長黃偉哲今天宣布，中秋連假9月17日至20日自雙北、桃園返鄉台南市民，無症狀者可憑身分證跟車票憑證，到東區、永康區、麻豆區、歸仁區、新營區免費索取家用快篩試劑，估計從雙北、桃園返鄉者約2萬4000人，他呼籲若能避免移動就盡量在原地過節，若要返鄉，基於保障家人就先做個快篩，阻絕疫情。

黃偉哲說，目前全台每天有2、3萬人在做PCR，一般民眾若無涉足高風險處，則可以透過做快篩，保護自己跟身邊的親友，若發現出現相關症狀，則趕快就醫也不要再上班上課。

他說，台南已經76天＋0，防疫繃久了就可能會防疫貧乏，國外就不乏一放鬆，病例馬上再起的例子，但台灣民眾防疫意識相當高，為了延續這種防疫共識，相關單位也會持續稽查不戴口罩者，違反規定者也必須得到應有的處分。

衛生局長許以霖說，為協助中秋連假返鄉的台南市民檢測自身健康情形，9月17至20日自雙北及桃園返鄉的台南市民，可到5區衛生所免費索取家用快篩試劑，領取時間為9月17日至9月20日每日上午8時30分至12時，可領取地點為東區衛生所、永康區衛生所、新營區衛生所、麻豆區衛生所、歸仁區衛生所。

衛生局提醒，如篩檢結果為陽性，請撥打防疫專線06-2880180，由衛生局安排就醫；如結果為陰性者，請持續落實防疫措施，做好自我健康監測；另，如已出現呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，請儘速至醫療院所就醫篩檢。