大陸第14屆全國運動會即將於下周三（15日）在西安開幕，昨（9日）進行的第14屆羽毛球比賽女團小組賽，奧運金牌浙江隊陳雨菲對戰福建隊韓悅。但到第二局，陳雨菲因運動鞋造成右腳大拇趾受傷，申請暫停，換鞋繼續比賽。賽後陳雨菲透露，比賽中可能是鞋頭開了，她的大拇趾可能被鋼絲劃開。贊助品牌李寧對陳雨菲的情况極為關注，強調專業的運動保護一直是公司關注的重點。

事發比賽是昨天進行的全運會羽毛球比賽女團小組賽E組，中國羽球一姐陳雨菲代表浙江隊出戰韓悅。一開局陳雨菲出現許多失誤，0：5落後。雖然隨後她緊咬比分，但仍被韓悅再次反超，陳雨菲失掉首局。

陸羽球一姐陳雨菲出戰全運會腳趾受傷：被運動鞋割傷。（圖／取自世界羽聯）

第二局開局，雙方比分始終沒有拉開，比賽節奏也慢下來。每打一個球，陳雨菲似乎都要緩一緩自己的狀態。10：8領先後，陳雨菲突然請求暫停，並請場地醫生對她的右腳大腳趾進行了包紮處理，比賽也因此中斷。

再次上場後，陳雨菲保持小幅領先，但她的右腳移動疑似因傷勢受限，只能利用高質量的回球來彌補自己的跑動缺陷。臉上還出現疼痛難忍的表情。到第三局，陳雨菲換了一雙鞋，忍住疼痛艱難贏下這場比賽，幫助浙江隊大比分3：0戰勝福建，獲得小組第一名。

賽後陳雨菲接受訪問時透露，自己受傷是運動鞋鞋頭突然裂開，被一根不知道是線還是鋼絲的東西劃開腳趾，換了鞋才好一點。「打的過程中鞋前面可能開了，裡面那個鋼絲就戳到我的腳，會影響發揮但盡量克服，特別是往前衝的時候就會頂，所以換了一雙之前的鞋穿著打，多少比之前的好一點。」

「李寧羽毛球」早前公布今年贊助北京隊、遼寧隊、浙江隊、四川隊、陝西隊、山東隊和廣東隊這7支羽毛球隊。陳雨菲受傷時穿著的鞋子，疑似李寧今年新款鞋。

「李寧羽毛球」微博則發布消息，指極為關注陳雨菲的情况。強調專業的運動保護一直是公司關注的重點，已第一時間與浙江隊及陳雨菲聯繫，進一步跟進傷勢和情况。