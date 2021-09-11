李李仁和陶晶瑩（陶子）7月初一家四口低調飛美國，為辦理女兒讀高中事宜，返台後在日前解除14天的隔離，今（11日）是夫妻倆的結婚16周年紀念日，李李仁開心PO出兩人放閃照，卻有眼尖網友驚見陶晶瑩背後伸出「一隻詭異右手」，連陶子都嚇到留言：「天啊！救命！」事後，陶子笑說：「那張照片後來我們回去找才發現是小龍的手，嚇到我。」

李李仁11日在臉書PO照，向陶晶瑩甜蜜喊話：「今天結婚16週年！這16年我們去過很多地方，很多精彩的回憶，也有很多日常的生活，謝謝妳我的老婆！」照片中兩人相依偎靠合照，陶晶瑩背後伸出「一隻詭異右手」，陶晶瑩也臉書公布「手」的主人，原來是兒子小龍，還稱他是「兩人中間的小三」。

陶子事後在臉書公布詭異右手的主人其實是兒子小龍。（摘自臉書）

陶子透露今天臨時想到是結婚紀念日，至於該如何度過，陶子說：「今天就平常度過，本來想說去逛一家新開的7-11，就算過節了，加上因為有颱風。」笑稱等居家隔離解除之後，再好好「勒索」老公。