周年慶陸續開打，許多人會趁這波優惠把一整年要用的美妝品買齊，許多熱賣的經典商品也會在這段時間推出成分升級版，近期Whoo后、歐舒丹、呂Ryo的熱銷品成分全面升級，使用起來更有感，讓保養效果更上一層樓。

▍1.Whoo后重生秘帖

Whoo后重生秘帖一直是李英愛的愛用品，已持續不間斷地使用超過十四年，隨時放在床頭與隨身攜帶才能安心，時刻維持最佳肌膚狀態。經過15年間的研究，獨家成分10倍濃縮「超紫河精萃Complex ™」全新升級，更快速修復肌膚，肌膚更潤澤、更緊緻，同時質地更輕盈、吸收更快速，立即感受肌膚的耀眼變化，實現健康光亮、氣韻重生。

Whoo后重生秘帖。（圖／品牌提供）

「宮廷花容精萃」運用東醫寶鑒中的3種炮製法為基礎的三漬補元炮製法，結合徐福為秦始皇尋找的長生不老果實「岩高蘭」，蘊含大量榭皮素，能改善老化膚況並強化防禦力，延緩看不見的老化徵兆。「蓮花萃取」即使在外在環境傷害下也能達到淨化調理肌膚，締造出淤泥而不染的透亮美肌。

Whoo后重生秘帖成分升級吸收更快速。（圖／品牌提供）

▍2.L’OCCITANE歐舒丹光萃肌活露

光萃肌活露是歐舒丹明星商品，是許多人愛用的前導精華，針對面臨保養瓶頸期而失去光采的肌膚，迅速滲透直達肌底，導入能量，暢通保養渠道，解決保養無感問題，不僅可以助攻放大保養效果，更能穩定膚況，修補壓力等環境因子對肌膚帶來的損傷。

L’OCCITANE歐舒丹光萃肌活露。（圖／品牌提供）

2021年全新升級版運用全新獨家技術「擬生態萃取技術」，自科西嘉島有機蠟菊取得深具舒緩力的「蠟菊超導舒緩精萃」，阻斷肌膚因壓力侵襲而受損，迅速舒緩、修復慢性疲勞壓力肌，即時穩定波動的膚況，溫和安撫躁動不安的肌膚，不讓壓力造成蠟黃暗沉或滿滿倦容，找回無壓女神肌。

光萃肌活露內含獨特光微導晶球，完美封存不凋花蠟菊的活性。（圖／品牌提供）

▍3.呂Ryo滋養韌髮系列

呂Ryo品牌形象全面革新，以專業研究數據為基礎，全面提升品牌的科研特性，啟動數據養髮，再次升級明星產品滋養韌髮系列，不但可有效舒緩台灣大眾常有的頭皮搔癢困擾以及9大頭皮與頭髮問題，更為頭皮注入營養與活力，有助強韌髮根。

呂Ryo滋養韌髮全系列產品全面升級。（圖／品牌提供）

想要加強保養頭皮的人，建議搭配使用含有白蔘及何首烏萃取物的「滋養韌髮頭皮清爽保濕水」，只需輕噴於悶熱油膩的頭皮之上，使用指尖輕輕按摩幫助吸收，便能幫助頭皮補水與控油，達到解熱鎮定的舒緩效果，恢復頭皮的清涼乾爽。即使在睡前使用也輕盈不厚重，能幫助維持隔天頭皮的清爽無負擔。