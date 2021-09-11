1名女網友說她的父親在她小時候就過世，她小學六年級某天突然闖進母親房間，赫然發現母親身上竟被1名陌生男子壓著，對方2人正發生關係，男子因是背對著並未發現她，但母親當下已發現她開門，母親狠狠瞪她一眼後揮手作勢趕人，她長大後回想仍相當崩潰；其他網友則說母親當時已是單身，這樣很正常。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的父親在她4歲時過世，她小時候曾在某天突然想到母親的房間找母親，她在開門前聽到房內傳出電視新聞聲，確認母親未睡覺後即開門，卻看見1名全裸陌生男子正壓在母親身上，該男子喘氣聲很大，加上電視音量，完全沒有發現她開門，反而是躺在床上被壓的母親發現了她。

女子回想小六時，開母親房門發現對方正與陌生男子發生關係，相當崩潰，不過網友卻認為母親已是單身，這樣很正常。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她與母親剛好視線對上，母親馬上狠狠瞪著她並擺手示意要她離開，她最後驚恐地用顫抖雙手輕輕地把門關上，回到樓上房間後一夜無眠，隔天母親竟像什麼事都沒發生般準備早餐給她吃，而男子早已不知所蹤，她PO文提到「他到底是誰？是我媽在外面交的男友還是一夜情對象？」並說該視覺衝擊和陰影她一輩子都忘不了。

其他網友留言說，「你媽媽是單身女人，交男友沒必要跟你報備吧？」「單親媽媽撫養妳長大是很辛苦的，說不定她有難言的苦衷」、「單身與男子交往很正常吧」、「我覺得原po的媽媽蠻不為自己小孩著想的，通常被小孩子目睹這種事情，第一時間應該要覺得抱歉吧」、「你媽單身這沒問題吧，不趕走你難不成要讓你現場觀賞？」