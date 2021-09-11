第一金(2892)旗下第一銀行與陽明(2609)海運今（9月11日）舉行員工福利儲蓄暨持股信託契約簽約儀式，由第一銀行董事長邱月琴及陽明海運董事長鄭貞茂共同主持，未來陽明海運的員工可同時選擇購買公司股票、績優基金及定存儲蓄，並由第一銀行擔任信託銀行，用以累積財富，使員工未來之生活獲得較佳保障。

為協助客戶打造幸福企業、友善職場，第一銀行積極推動員工福利信託業務，目前已與數十家企業合作，規劃企業未來的藍圖及員工退休的依靠，共同創造勞資雙贏的局面。有別於一般員工福利信託，僅能「員工持股信託」或「員工儲蓄信託」二擇一，第一銀行領先同業，提供多元退休投資工具，讓企業員工可以同時選擇員工持股信託及員工儲蓄信託，透過定期定額分散投資風險，長期儲蓄為自己累積一筆退休基金。

陽明海運為臺灣第二大、全球第九大海運公司，與長榮(2603)海運、萬海(2615)航運並列為「臺灣貨櫃三雄」。截至2021年8月，陽明海運擁有88艘營運船舶，員工約2,000人；為照顧員工，自1999年即成立員工持股信託，鼓勵員工購買公司股票，本次加碼開辦員工福利儲蓄信託，期能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展，未來前景令人期待。

第一銀行積極推廣信託業務並進行系統升級，今年推出手機版的員工儲蓄信託平台，讓企業客戶員工在儲蓄信託投資操作上更加便利，同時積極配合主管機關信託2.0計畫，強化跨產業結盟、推動在地安養及發展全方位信託服務，並透過專業理財團隊，提供更完整全面性的信託服務。