設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠持續擴產，8月營收約為10.8億元，創新高，年增28.27%，月增約7.4%；7月、8月營收均在10億元以上高水準，第三季營收有機會再挑戰新高，全年業績亦可望再創新高。

京鼎今年1~8月營收77.88億元，創歷史新高，年增18.76%。

京鼎受惠台積電等半導體大廠持續擴產，公司第二季業績再創新高，單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元；上半年歸屬於母公司業主淨利約7億元，年增約12.28%，再創同期獲利新高，基本每股盈餘8.03元。

京鼎今年以來持續受惠半導體景氣熱絡，半導體大廠積極擴產，營收已連兩季創新高。京鼎第二季營收首度突破30億元，創30.06億元新高，季增約11.45%；毛利率相比第一季提升至27.24%；單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元，同創新高。

京鼎上半年營收57.03億元，亦創歷史同期新高，年增約20.26%；毛利率25.17%；淨利約7億元，創新高，基本每股盈餘8.03元，同創新高。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第三季營收有機會比第二季小增並再創新高，第四季旺季可望續增，持續再挑戰新高紀錄。整體來看，京鼎今年營收有機會逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%，獲利可同步改寫新高。