新竹縣長楊文科今提出將苗栗縣整併入新竹合併一事，民進黨發言人劉康彥表示，行政區合併區劃，並不是1＋1的問題，而是涉及當地民眾生活方式、交通、產業、生態等等面向，更需有高度的民意共識才有可能推動。

他強調，民進黨也期盼楊縣長認真傾聽新竹縣民之需求，慎重思考新竹縣的實際發展狀況，若將縣市整併的倡議變成政黨政治版圖的算計，如此只會徒勞無益，流於空談，也絕非新竹縣市民眾所樂見。

新竹縣長楊文科今召開大新竹合併升格研商會議，劉康彥表示，這正是證明林智堅市長日前倡議的大新竹縣市合併的方向是正確的，民進黨也樂見各界討論。

劉康彥強調，新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，林市長與楊縣長同聲倡議，也粉碎合併升格是「選舉考量」的傳言，更非一黨一私的考慮。

劉康彥強調，新竹縣市合併議題倡議已久，尤其兩縣市在生活習慣、產業發展、生態環境與人文教育等範疇皆有高度連結之處，這也是生活在新竹縣市民眾的共同感受，也是大新竹合併獲得新竹縣市民眾支持的主要原因。