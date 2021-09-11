高雄市一名周姓員警因交通違規遭民眾檢舉，竟在個人IG限時動態中怒罵「被垃圾檢舉了」，網友不滿指出，「身為警察，被檢舉違規還說檢舉人是垃圾，這種人能當人民保母嗎？」該篇PO文於網路上引發熱議，左營分局今日表示，已對該員警祭出行政處分，並利用各項集會加強教育。

左營分局督察組長高傳成表示，所管轄的啟文派出所周姓員警日前駕駛私車臨時停車未緊靠道路右側，遭民眾檢舉，收到舉發通知單後，因心情不佳在社群軟體Instagram個人頁面，發表限動抒發情緒，遣詞用字不當造成觀感不佳，周員已自我反省並撤下內容。

PO文引發網友紛紛留言，狂罵「違規被檢舉把民眾叫垃圾，那警察抓違規是該叫有制服的垃圾？？」、「知法犯法，應該加重罰金！」、「所以才會有這麼多違規，因為執法人員就是啊！」、「自己沒違規就不會被檢舉啊，是說水準真的越來越低了」、「違規還罵舉發者，真的沒資格上路！」，但也有民眾表示「上班是員警下班是民眾，沒有必要去公審他」。

高傳成說，對於同仁交通違規後的不當留言，引發民眾負面觀感，除依規定簽辦行政處分，並利用各項集會加強員警教育。