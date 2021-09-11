天后王菲愛女李嫣今年5月剛過15歲生日，王菲前夫李亞鵬先前砸了上百萬讓李嫣到瑞士貴族學校念書，或許是因疫情影響，今年李嫣多半回到大陸生活，近日更和朋友曬出遊北京環球影城的照片，可見李嫣穿著熱褲，露出修長的少女美腿，而她一旁帶著小巧橘色包包也被網友挖出售價不便宜。

李嫣去年國小畢業後就到瑞士念貴族學校，傳聞一年學費要價約335萬台幣，當時李嫣在IG無奈寫下：「景色好美，功課好多」，並自嘲「數學與我無緣」，她在朋友圈吐苦水：「悲傷逆流成河」，引來老爸李亞鵬勉勵：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，酷酷的李嫣則嗆：「我不需要什麼能力」，笑翻眾人。

民眾目擊李嫣（左）跟朋友現身上海環球影城。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

身為天后的女兒，李嫣一舉一動都會被外界放大檢視，由於太常被網友酸炫富，她便索性將名牌包打上馬賽克，去年她更突然刪光所有貼文，只在簡介留下一句「進來前請先收起偏見」，隨後拋棄舊帳號不再更新，但不久她的新帳號又被人發現，甚至被指責「未成年就刺青」，李嫣則在限時動態回應：「OK...它是紋身貼紙」，打臉網友。

李嫣（右）跟朋友玩自拍。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

據《搜狐娛樂》報導，李嫣和朋友到北京環球樂園遊玩被民眾捕獲，可見李嫣穿著牛仔熱褲，上衣寫上粗話「FUXX YOU」，兩人還在洗手間鏡子前戴口罩玩自拍，而李嫣遺傳自王菲的細長美腿十分引人注目，報導更指出，李嫣當天所帶的包包看似沒什麼，但其實是名牌包，價格約2萬元人民幣，相當於8萬多元台幣，對身家上億的王菲來說應該也只算是零頭而已。