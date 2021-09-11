姻緣天注定，並不是每一段關係都能走到最後，但有些人總是活在幻想當中，即使分開了，卻還放不下，搜狐網命理專欄分享，天蠍座、雙魚座、獅子座的人最念舊情，分手後依然會惦記著前任，甚至成天想著要復合。

▍第一名 天蠍座

天蠍座為人誠懇熱情，十分會講甜言蜜語，但占有慾很強，愛恨分明的性格特點很引人注目，更能獲得許多異性的喜歡。天蠍座的人非常聰明幽默，善於迷惑人心，無論做任何事情，他們都會替自己留後路。在戀愛方面，他們很會處理兩性關係，即使分手也不會鬧得太難看，習慣和前任保持聯繫，正因如此，分開後的他們一旦生活太無趣，就會回味起過去的甜蜜時光，進而想找前任復合。

▍第二名 雙魚座

雙魚座的人天生多愁善感，一旦生活過得不順心，就容易胡思亂想，常常活在自己的幻想世界裡。在談感情時，雙魚座會用盡全力去愛對方，因此每次面臨分手時，他們都會陷入自我懷疑，認為是不是自己做不好，或要求太嚴厲，在分手後，更會時不時懷念過往，常常主動聯繫舊愛，說出自己的痛處，希望藉此得到對方的原諒，並回到過去。

▍第三名 獅子座

獅子座的人非常有王者風範，把感情看得很重，不會輕易踏入一段感情，即使有喜歡的人，也會經過深思熟慮才邁入交往。對他們來說，面子比什麼都重要，但感情不可能一帆風順，總會遇到瓶頸，為了營造完美的個人印象，他們會因此與前任聯繫，希望能破鏡重圓，求復合只是因為愛面子。