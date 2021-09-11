嘉義市長黃敏惠視察東義路盧山橋改建工程的防颱措施。（嘉義市政府提供）

中颱璨樹來勢洶洶，外圍環流恐帶來豪雨，嘉義市長黃敏惠今天巡視低漥地區的防颱措施，嘉義市與嘉義縣水上鄉交界的紅瓦里重慶一、二街及北回歸線共布設5台抽水機，中央大排也布設大型抽水機以加速排水。

8月連日豪大雨及強降雨，造成中央大排下游、興業西路地下道、紅瓦里重慶一、二街等處積淹水，黃敏惠今天巡視信義路、興業西路地下道、紅瓦里及盧山橋等地防颱情況。

黃敏惠表示，新西里、永和里市區排水主要靠中央排水箱涵排放，2020年打通番仔溝橋通水的瓶頸後，已改善遇雨易積淹水問題，但今年8月初強降雨造成中央排水接近滿載，市府已在信義路布設大型移動式抽水機以加速排水。

黃敏惠指出，8月初連日豪雨雷擊以致興業西路地下道抽水機故障，市府在抽水機房已加裝「突波吸收器」，避免抽水機馬達因雷擊而故障。

至於紅瓦里低漥處，市府工務處表示，已設置4台大型移動式抽水機，包括重慶一、二街配置2台、重慶六街2台，其中1台抽水機將水抽入道將圳側溝，避免流入鴿溪寮，北回歸線也有1台抽水機；市府18台大型移動式抽水機，已在各低漥處先布設16台，剩下2台待命。

黃敏惠又巡視東義路盧山橋改建工程，聽取工務處與廠商防災整備簡報，她表示，盧山橋改建為單跨205公尺、河中不落墩橋梁是非常困難的工程，我們都在寫歷史，一肩扛下最不好做的，為嘉義市未來努力。

嘉市府表示，民眾可利用手機及平板電腦下載「愛嘉義APP」，即時掌握雨量水位等訊息，或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料，若需協助清理溝渠，可連絡里長或市府工務處水利工程科（05）2162988、環保局清潔隊（05）2279075。