詹智鈞擔任屏東基督教醫院工會理事長，去年遭院方以合約一年一簽為由，合約完畢後不再續聘，詹不滿無故遭解聘，向勞動部申請裁決，近日結果出爐，被認為此舉已構成不當勞動行為，要求院方讓詹回復神經內科主任醫師職務，但屏基表示，將依法提起行政救濟。

2013年到屏基服務的詹智鈞，長期替院內員工爭取權益，並於2018年正式成立屏基工會，但也因工會立場多次與院方衝突，包括爭取跟診人員更衣室拉門、住院醫師納入勞基法等，因此在去年合約結束後未獲續聘，他認為都與他主導工會事務有關。

詹智鈞不滿屏基秋後算帳，因而向勞動部申請不當勞動行為裁決，近期裁決接果出爐，勞動部認為屏基不聘用詹智鈞，已構成工會法不當勞動行為，確認院方不聘用行為無效，要求於裁決書送達7日內，回復詹原任神經內科主任醫師職務，並給付2020年7月起至復職日每月薪資及利息。

屏基11日發出聲明表示，對於裁決結果深感遺憾亦無法接受，院方強調，從未有任何企圖打壓工會或針對參與工會同仁以不利待遇情形，且裁決理由顯然未充分慮及醫院與主治醫師間定期聘任契約本質，因此將依法提起行政救濟。

詹智鈞則表示，對於屏基公開聲明並不感到意外，因為過去屏基在縣府與勞方調解的態度，一向就是採取不配合、不妥協，認定勞方沒資源沒時間爭取自身權益，這也是工會成立的原因之一。

詹也要求屏基，盡早履行讓工會依照「勞資會議實施辦法」，由工會選舉出來的勞方代表跟資方開會，而非跳過工會自行辦理勞資會議勞方代表選舉，直言這都是屏基打壓工會的明證。