警方查扣到現金387萬6000元、手機17支、電腦主機10台、WIFI網路分享器、網路交換器等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

以王姓、劉姓男子為首的5名91年次男女，在新北市新莊區承租多間公寓作為詐欺機房，假冒高富帥誘騙25至30歲輕熟女投資，並不定期更換據點躲避警方查緝，還租豪宅作為員工宿舍，在內吸食K他命及尋歡作樂，刑事局偵查第二大隊經報新北地檢署檢察官黃佳彥指揮偵辦，日前攻堅搜索詐欺機房據點，逮捕王、劉等5人及一名未成年少年到案，查扣犯罪所得387萬6000萬元，初步清查至少有9人被騙，財損金額達480萬元。

警方調查，嫌犯自今年3月起，在「Omi」、「探探」等交友軟體假冒高富帥單身男性，隨機與年輕女性攀談交往，當被害人卸下心防後，便佯稱投資虛擬貨幣可賺錢當副業，營造聽取「分析師」投資指示即可獲利的假象，誘騙被害人「入金」「QM慶明投資平台」及「ALPHA投資平台」。

警方公布嫌犯誘騙被害人投資的詐騙手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

被害人起初雖然僅投資3000元小額資金，但詐騙集團在網站內顯示虛偽投資標的指數，令被害人誤信獲利金額龐大，便再支付大筆金額。當被害人欲獲利了結「出金」時，詐騙集團便再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金，當被害人沒有資金投資後，詐騙集團即消失無蹤，網站上所看到獲利金額亦無法兌現，損失慘重，警方目前已清查9名被害人，損失金額數10萬至數百萬不等，其中，一名女醫療人員損失166萬元最高。

嫌犯在新莊承租多處民宅作為詐騙機房，警方日前前往搜索拘提。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組前往攻堅，逮捕6名嫌犯到案，查扣到現金387萬6000元、手機17支、電腦主機10台、WIFI網路分享器、網路交換器等贓證物。全案訊後，依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。

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