Delta病毒入侵台灣社區，不少民眾擔憂再度大爆發。藍委賴士葆今天痛批，立院編列8400億防疫振興紓困特別預算，但疫苗至今仍然短缺，行政官員卻沒想到對不起納稅人血汗錢，更遑論讓後代子孫背負沉重的債務，要求指揮官陳時中不要再講「疫苗太多」，又說「打第二劑是不可能的任務」這種肖話了。

賴士葆表示，立院先前已編列8400億防疫振興紓困預算，立法院即將開議，心中卻是無比的沉痛，想到通過那麼多的錢，有用在刀口上嗎？發五倍券有比買疫苗重要嗎？為什麼買疫苗最重要的錢不多編列，都是優先編列次要的？

賴士葆質問，為什麼防疫最關鍵核心的救命物資疫苗仍然短缺？行政官員有沒有想過真的對不起納稅人的血汗錢，更遑論讓後代子孫背負沉重的債務。

他說，蔡政府自行採購的國際疫苗到貨量，比國際捐贈的還要少，綠營過去把採購疫苗不力推給中國大陸，如今民間團體採購BNT疫苗到貨，已戳破這樣的藉口；蔡政府最認真使力的就是呵護高端疫苗，用國家機器介入科學試驗，用政治力去揠苗助長，強迫民眾接受，整個政策就是錯誤。

他指出，以色列已開始打第3劑疫苗、美國9月也開始在打第3劑、英國9月底將為50萬免疫功能低下的民眾打第3劑。病毒變異株肆虐，更多的疫苗覆蓋率以及多次的施打，用以增加防護力已經是不可避免的趨勢。

他批評，民間企業先前提議向BNT爭取為明年為台灣保留3千萬劑BNT疫苗，居然被蔡政府嫌太多，若行政院編列預算要加買3千萬劑BNT疫苗，他雙手贊成，萬一有更多的疫苗也可以捐給友邦國家，不是一舉兩得嗎？拜託陳時中不要再講「疫苗太多」，又說「打第二劑是不可能的任務」這種「肖話」了。